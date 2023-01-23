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THY çalışanlarına ek zam kararı

Türk Hava Yolları çalışanlarının maaşlarına 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere enflasyon farkının üzerine yüzde 4,6 daha zam yapıldı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:50
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THY çalışanlarına ek zam kararı. Enflasyon farkı üzerine yüzde 4,6 zam yapılacak

THY çalışanlarına ek zam kararı
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Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının ücretlerine, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere, geçen sene Haziran-Aralık enflasyonu farkının üzerine %4.6 eklenerek artış yapılmasına karar verildi.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, THY ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. dönem toplu iş sözleşmesinin ücretler ve sosyal haklarına ilişkin maddelerinde yapılacak iyileştirici düzenlemelerde mutabakata varıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Buna göre 31 Aralık 2022 tarihindeki ücretlere, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranına ilave olarak %4.60 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir."

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