﻿THY çalışanlarına ek zam kararı

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının ücretlerine, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere, geçen sene Haziran-Aralık enflasyonu farkının üzerine %4.6 eklenerek artış yapılmasına karar verildi.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, THY ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. dönem toplu iş sözleşmesinin ücretler ve sosyal haklarına ilişkin maddelerinde yapılacak iyileştirici düzenlemelerde mutabakata varıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Buna göre 31 Aralık 2022 tarihindeki ücretlere, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranına ilave olarak %4.60 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir."