THY haziranda 7,7 milyon yolcu taşıdı

Haziran 2023'te Türk Hava Yolları (THY), yüzde 83,5 doluluk oranıyla 7,7 milyon yolcuyu taşıdığını açıkladı.

THY haziranda 7,7 milyon yolcu taşıdı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; THY Basın Müşavirliğinin verdiği bilgiye göre, şirketin Haziran 2023 trafik sonuçları şöyle oldu:

- Yolcu sayısı, Haziran 2022'ye göre yüzde 12 artış gösterdi. Dış hatlarda yüzde 83,4, iç hatlarda yüzde 83,7 doluluk sağlandı.
- Dıştan dışa transfer yolcu sayısı, Haziran 2022'de 2,1 milyon iken, bu yıl yüzde 11,4 artışla 2,3 milyona çıktı.
- Arz edilen koltuk kilometre (AKK) ise Haziran 2022'de 18,8 milyar iken, bu yıl yüzde 9 artışla 20,5 milyar oldu.
- Kargo ve posta hacmi, Haziran 2022'de 146,5 bin ton iken, bu yıl yüzde 4,3 azalışla 140,2 bin ton olarak kaydedildi.

2023 Ocak-Haziran döneminde ise THY'nin trafik sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

- Yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 38,7 milyona ulaştı.
- Dıştan dışa transfer yolcu sayısı, geçen yılın aynı döneminde 9,9 milyon iken, bu yıl yüzde 41,4 artarak 14 milyona yükseldi.
- Yolcu doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 5,9 puan artarak yüzde 81,5 oldu. Dış hatlarda yüzde 81,6, iç hatlarda ise yüzde 81 doluluk sağlandı.
- AKK, geçen yılın aynı döneminde 90,6 milyar iken, bu yıl yüzde 22 artarak 110,9 milyar olarak gerçekleşti.
- Kargo ve posta hacmi ise geçen yılın aynı döneminde 819,3 bin ton iken, bu yıl yüzde 8,4 azalışla 750,2 bin ton olarak açıklandı.

THY'nin filosunda haziran ayı itibarıyla toplam 419 uçak bulunuyor.

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