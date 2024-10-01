THY ile TFF arasında sponsorluk anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreni, THY genel müdürlük binasında gerçekleştirildi ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Hacıosmanoğlu, THY'nin dünya çapında bir marka olduğunu ve Türk futbolunun marka değerini yükseltme çabalarının önemine vurgu yaptı. 2026 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın ulaşımının THY tarafından sağlanacağını hatırlatarak, destekleri için Bolat'a teşekkür etti.

Bolat ise THY'nin, Türkiye'nin spor alanındaki başarılarına katkıda bulunmak için 16 federasyona destek verdiğini belirtti. Uçuş ağını genişleterek, 2024 yılında 351 noktaya ulaşmayı hedeflediklerini ve yolcu sayısını 86 milyona çıkarmayı planladıklarını aktardı. Ayrıca, 2023 yılında elde ettikleri gelir ve sağladıkları ekonomik katkılara da dikkat çekti.

Törende, Hacıosmanoğlu ve Bolat, sponsorluk anlaşmasını imzalayarak iş birliğini resmiyete döktüler. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.