THY ile TVF kavgasında yanan Filenin Sultanları oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmalarına katılmak üzere Amerika'ya yola çıktı.

A Milii Takımımız Olimpiyat kotasına aldıktan sonra Türkiye'ye dönüşte ekonomi sınıfında seyahat etmiş ve bu durum eleştirilere neden olmuştu.

Bu eleştirilerin ardından, Milli Takımımız olimpiyat elemeleri için Japonya'dan business class ile dönüş yapmıştı.

Ancak, Milletler Ligi'nin Amerika ayağı için Filenin Sultanları yine ekonomi sınıfında uçuş gerçekleştirdi.

Ebrar başta olmak üzere birçok oyuncumuz ekonomi sınıfında uçtuklarını gösteren fotoğraflar çekerek yaşadıkları rahatsızlığı ifade etti.

Bunun üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve Türkiye Voleybol Federasyonunu suçlamıştı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra TVF yeni bir açıklama yayınladı.

Voleybol Federasyonu THY'nin açıklamasını yalanlarken konuyla ilgili bir basın bülteni servis etti.

İŞTE TVF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.

Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır.

THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, listemizi de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.

Saygılarımızla,

Türkiye Voleybol Federasyonu