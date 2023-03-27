THY İsrail’e uçuşları iptal etti. Binlerce insan sokağa döküldü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesi ile ilgili olarak hükümetteki çekişmeleri devam ediyor.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulundu ve bu çağrı sonrasında Başbakan Netanyahu, Gallant'ı görevden aldı. Bu gelişme, yüz binlerce İsrailli vatandaşın sokaklara dökülmesine neden oldu.

THY SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İsrail'de yaşanan siyasi gerginlik, ülkenin uluslararası havalimanı Ben Gurion'a da yansıdı. Hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu ve birçok yolcu mağdur oldu. Türk Hava Yolları ( THY) da bu gelişmelerden etkilendi ve bugün yapılması planlanan İstanbul-Tel Aviv, Tel Aviv-İstanbul, İstanbul-Tel Aviv, Tel Aviv-İstanbul, Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve Tel Aviv-Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.

Yargı düzenlemesi, İsrail'de uzun süredir tartışılan bir konu oldu. Hükümet, yargı sistemi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor ancak bu durum, muhalefet ve halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Savunma Bakanı Yoav Gallant da bu tepkiye destek vererek yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulundu. Ancak Başbakan Netanyahu, Gallant'ın bu çağrısını kabul etmedi ve görevden aldı.

Bu gelişmeler, İsrail'de siyasi istikrarsızlığın artmasına neden oldu. Ülkede hükümetin yargı sistemine müdahale etmesi, demokrasiye ve insan haklarına aykırı olarak görülüyor. Yüz binlerce İsrailli vatandaşın sokaklara dökülmesi de bu tepkinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.