THY kasımda yolcu sayısını artırdı

Türk Hava Yolları (THY), Kasım 2024'te taşınan yolcu ve kargo miktarlarında artış gösterdi. Yurt içi ve yurt dışı doluluk oranlarında yükseliş gözlenirken, filo kapasitesi 489 uçağa ulaştı.

KASIM 2024 VERİLERİ: ARTIŞ DEVAM EDİYOR

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Kasım 2024 döneminde dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artarak 2,3 milyon yolcuya ulaştı. Yolcu doluluk oranı ise 2023 Kasım’a göre 1,5 puan artış göstererek yüzde 81,9 olarak kaydedildi. Bu oran, yurt içinde yüzde 83,5, yurt dışında ise yüzde 81,7 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) değerinde de önemli bir artış görüldü. 2023 Kasım döneminde 18,2 milyar olan AKK, 2024'te yüzde 10,7’lik bir artışla 20,2 milyar kilometreye ulaştı. Ayrıca taşınan kargo ve posta miktarı da yüzde 7,9 artarak 166,2 bin tona yükseldi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDEKİ PERFORMANS

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam yolcu sayısı, 2023 yılına kıyasla yüzde 1,9 artarak 78,7 milyona çıktı. Bu dönemde dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 5,9’luk bir artışla 28,8 milyon olarak kaydedildi.

Yolcu doluluk oranında ise küçük bir düşüş yaşandı. 2023’te yüzde 82,8 olan oran, 2024 yılında yüzde 82,3 seviyesine geriledi. Ancak yurt içi doluluk oranı yüzde 86,5 ile güçlü bir performans sergilerken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,9 olarak belirlendi. Toplam AKK ise yüzde 8,2’lik bir artışla 232,8 milyar kilometreye ulaştı.

THY'nin taşımacılıktaki büyümesi kargo ve postada daha da belirginleşti. Ocak-Kasım 2023 döneminde 1,5 milyon ton olan taşınan kargo ve posta miktarı, 2024 yılında yüzde 22,1 artarak 1,8 milyon tona çıktı.

FİLONUN GENİŞLEMESİ

2024 Kasım ayı itibarıyla THY filosundaki uçak sayısı 489 olarak açıklandı. Bu kapasite, uluslararası destinasyonlardaki etkinliğin artırılmasına ve daha fazla yolcu ile kargo taşınmasına olanak sağladı.

KÜRESEL HAVACILIKTA THY’NİN YERİ

THY, 2024 yılında sunduğu güçlü performansla uluslararası havacılık sektöründe rekabetçi konumunu korudu. Küresel ekonomik dalgalanmalara ve enerji maliyetlerindeki artışa rağmen, taşınan yolcu sayısındaki istikrarlı artış ve kargo taşımacılığındaki büyüme, THY’nin stratejik başarısının bir göstergesi oldu.

Sonuç olarak, THY’nin 2024 yılı performansı, şirketin genişleyen filosu, artan yolcu ve kargo taşımacılığı ile güçlü bir büyüme sergilediğini ortaya koyuyor. Bu başarının, önümüzdeki yıllarda devam etmesi bekleniyor.