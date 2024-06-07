THY mayısta 7,2 milyon yolcu taşıdı

Kaynak: AA
THY mayısta 7,2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Mayıs ayında yüzde 79,8 dolulukla 7,2 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.

THY, Mayıs 2024 trafik ve yolcu istatistiklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletti. Mayıs ayı trafik raporuna göre, 2023 yılında 7,4 milyon olan yolcu sayısı, 2024'te yüzde 1,7 düşüşle 7,2 milyona indi. THY, 2023'e kıyasla yüzde 7,3 artışla kapasitesini genişlettiği bu dönemde yüzde 79,8 doluluk oranı elde etti. Mayıs 2024 verilerine göre, uluslararası uçuşlarda doluluk oranı yüzde 79,3, iç hatlarda ise yüzde 84,2 oldu. Dış hatlardan transfer edilen yolcu sayısı, Mayıs 2023'te 2,4 milyon iken, 2024'te yüzde 3,6 artışla 2,5 milyona yükseldi. Toplam sunulan koltuk kilometre (AKK), 2023 Mayıs'ında 19,9 milyar iken, 2024 Mayıs'ında yüzde 7,3 artarak 21,3 milyara çıktı.

KARGO TAŞIMACILIĞINDA BÜYÜK ARTIŞ

2023 Mayıs'ında 135,4 bin ton olan kargo ve posta hacmi, 2024 Mayıs'ında yüzde 28,8 artışla 174,4 bin tona ulaştı.

THY YILIN İLK 5 AYINDA 32,8 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

2024 Ocak-Mayıs trafik sonuçlarına göre, THY geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 5,7 artırarak 32,8 milyon yolcu taşıdı. Ocak-Mayıs 2023'te 11,8 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, 2024'te yüzde 7 artışla 12,6 milyona çıktı. Toplam yolcu doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yeinicağ 80,4 oldu.

Aynı dönemde, THY'nin uluslararası yolcu doluluk oranı yüzde 80, iç hat yolcu doluluk oranı ise yüzde 83,8 olarak gerçekleşti. Toplam AKK, 2024'ün ilk beş ayında yüzde 10,8 artışla 100 milyara yükseldi; geçen yıl bu rakam 90,3 milyardı. Ocak-Mayıs döneminde taşınan kargo ve posta hacmi, 2023'te 609,2 bin ton iken, 2024'te yüzde 33,7 artarak 814,7 bin tona ulaştı. Mayıs ayı sonunda THY filosundaki uçak sayısı 456 oldu.

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