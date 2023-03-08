8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

THY seferlerine grev engeli

Türk Hava Yolları, Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:25
Takip Et

THY seferlerine grev engeli

THY seferlerine grev engeli
+
Aa
-

Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
4
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
5
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
6
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
7
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.