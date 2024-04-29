THY seferlerine yeniden başlıyor. 2021'de durdurmuştu...

Kaynak: DHA
THY seferlerine yeniden başlıyor. 2021'de durdurmuştu...
Türk Hava Yolları (THY) 3 yıl aradan sonra Afganistan uçuşlarına yeniden başlıyor.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrası 2021 yılında Afganistan uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) yeni bir karar aldı.

Edinilen bilgiye göre, şirket, 21 Mayıs tarihiyle Afganistan’ın başkenti Kabil’e yeniden seferlere başlayacak. Havayolu şirketi, İstanbul-Kabil seferlerini haftada 4 gün icra edecek.

Afganistan'a uçuşların; Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

2021'DE ASKIYA ALINMIŞTI

Türk Hava Yolları, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrası ülkede yönetim değişim sürecinde yaşanan olaylar sebebiyle diğer havayolu şirketleri gibi 2021 yılında Kabil uçuşlarını askıya almıştı.

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