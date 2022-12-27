27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Havada panik anları: THY uçağı acil iniş yaptı

Havada panik anları: THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-San Francisco seferini yapan uçaktaki ABD vatandaşı yolcu kalp krizi geçirdi. Uçak Bulgaristan hava sahasından geri dönerek İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:30
Takip Et

THY uçağı acil iniş yaptı

Havada panik anları: THY uçağı acil iniş yaptı
+
Aa
-

THY'nin TK-289 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi TC-LLG kuyruk tescilli uçağı San Francisco seferini yapmak üzere saat 08.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

74 YAŞINDAKİ YOLCU RAHATSIZLANDI

Uçak havalandıktan bir süre sonra ABD vatandaşı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki yolcu rahatsızlandı. İlk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken, yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

ACİL İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Olay üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek, acil iniş için izin istedi.

Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçağın, sabah 09.00'da İstanbul Havalimanı'na inişi sorunsuz gerçekleşti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen 74 yaşındaki ABD'li yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.(AA)
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.