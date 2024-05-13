THY uçağı Manchester’a acil iniş yaptı. Pilot son anda fark etti

Kaynak: Haber Merkezi
THY uçağı Manchester’a acil iniş yaptı. Pilot son anda fark etti
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Manchester uçuşunu gerçekleştiren uçak arızalanınca Manchester Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul - Manchester seferini gerçekleştiren TC-JIT tescilli Airbus A330 tipi uçağı havada arızalandı. Uçakta 277 yolcu olduğu da aktarıldı.

Uçağın kabininden dumanlar yükselince pilotlar kuleden acil iniş talep etti. Kule talebin üzerine havaalanında tüm iniş ve kalkışları durdurdu.

Kule hemen THY uçağına iniş verdi ancak pilot ilk denemede pisti pas geçti.

İkinci denemede pilot başarılı olarak Manchester Havalimanı’na acil iniş yaptı.

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Pilotlar kulenin çağrısı üzerine motorları kapattı. Uçağın daha sonra push back aracı ile park pozisyonuna çekilmesi kararlaştırıldı.

Uçağın acil iniş yapmasıyla yolcular indirildi. Uçak bakımı alınarak dönüş uçuşu iptal edildi.

Havalimanı sözcüsü, uçakta hidrolik bir arıza meydana geldiğini açıkladı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı da belirtildi.

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