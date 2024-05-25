THY uçağı türbülansa girdi hostesin beli kırıldı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-İzmir seferini yapan Airbus A320 tipindeki uçak sert bir türbülansa girince olanlar oldu. Uçağın 150 metre irtifa kaybettiği bilirtilirken, şiddetli sarsıntı bir kabin memurunun ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.

ÜZÜCÜ OLAY İKRAM SERVİSİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANDI.

İkram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yapıp, kemerlerin bağlanması uyarısında bulundu. Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadı. Henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki L kemiklerinden biri kırıldığı öğrenildi.

THY uçağının İzmir'e inmesinin ardından kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Türbülans anında yolcuların büyük korku yaşadığı belirtildi