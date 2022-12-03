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THY uçağında rahatsızlanan Cezayirli yolcu hastanede hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul-Konstantin seferine hazırlanan uçakta yer alan Cezayirli bir kadın yolcu, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 19:34
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THY uçağında rahatsızlanan Cezayirli yolcu hastanede hayatını kaybetti

THY uçağında rahatsızlanan Cezayirli yolcu hastanede hayatını kaybetti
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DHA - THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan saat 14.55'te Cezayir'in Konstantin şehrine gitmek için kalkış hazırlığı yapan TK1411 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağında, yolcu alımına başlanmasının ardından Cezayirli bir kadın yolcu rahatsızlandı.

Kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken uçağa sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından uçaktan indirilerek, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolcunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası THY uçağı gecikmeli olarak 15.20'de Konstantin'e hareket etti.

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