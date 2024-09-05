THY uçağındaki görüntüler ortaya çıktı. 6 kişi yaralanmıştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memuru hafif şekilde yaralandı.
Olayın ardından uçağın iç görüntüleri ortaya çıktı.
THY’ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşunu gerçekleştiren TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777, Taipei havaalanına inişine kısa bir süre kala şiddetli türbülansa maruz kaldı.
Olay sırasında uçakta bulunan 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinden 4 yolcu ile 2 kabin memuru hafif şekilde yaralandı. Uçak, Taipei'ye inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.
Şiddetli türbülans sonrası uçağın içindeki dağılmış eşyalar ve yolcuların yaşadığı panik anları oldukça endişe verici bir manzara oluşturdu.
Olay anını cep telefonuyla kaydeden bir kadın yolcu, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.