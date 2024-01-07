THY uçakları operasyondan çekti. Havada yaşanan felaketin ardından yeni karar

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 5 Ocak akşamı yaşanan olay sonrası "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

FAA'nın ardından Türk Hava Yolları (THY) da filosundaki "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçaklarını seferden çekme kararı aldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kararın uçuş güvenliği nedeniyle alındığını belirtti.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir."