THY ve Emlak Konut’tan Kanal İstanbul bölgesine binlerce konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılında açıkladığı Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut’un Kanal İstanbul güzergahındaki Dursunköy’de inşa edeceği toplu konut projesinde yapı ruhsatlarının alındığı bildirildi.

THY ve Emlak Konut’tan Kanal İstanbul bölgesine binlerce konut

Emlak Konut GYO ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın yarı yarıya sahibi olduğu Arnavutköy Dursunköy’deki toplam 1 milyon metrekarelik arazide 12 bin 585 konut ve 450 ticari alandan oluşan sosyal konut inşaatı başlıyor.

Sözcü’den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Emlak Konut GYO, KAP’a yaptığı bildirimde 12 bin 456 adet konut ve 441 adet ticari üniteden oluşan toplam 12 bin 897 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatlarının alındığını açıkladı.

Bildirimde “Projenin tamamını oluşturan 41 adet parselin yapı ruhsat alım işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer alındı.

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2018 YILINDA AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan’ın 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy’e bağlı Dursunköy’de konut inşa edileceğini duyurmuştu. 2018’den beri gündemde olan projede etaplar halinde yapılacak konut inşaatı için geçtiğimiz ay düğmeye basıldı. Mayıs ayında projenin ÇED süreci başlatılmıştı. Proje kapsamında 8 kat yüksekliğinde 528 adet blokun dikileceği Kanal İstanbul güzergahındaki alanda 42 bin 500 nüfus yaşayacak.

Projenin maliyeti de 12 milyar 53 milyon 890 bin 472 lira olarak hesaplandı. ÇED süreci başlatılan konut projesinin “1. Etap 1.Kısım İnşaatı” için 17 Mayıs 2023 tarihinde UNTD İnşaat A.Ş. ile 3 milyar 488 milyon 800 bin liralık sözleşme, 26 Mayıs’ta da “2. Etap 1. Kısım İnşaatı” işi için Antaş Altyapı ve Gökyol İnşaat iş ortaklığı ile 2 milyar 157 milyon liralık sözleşme imzalanmıştı.

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