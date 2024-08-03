THY ve Pegasus İran, Irak ve Ürdün seferlerini erteledi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
THY ve Pegasus İran, Irak ve Ürdün seferlerini erteledi

THY ve Pegasus, bölgesel gerginlikler sebebiyle İran, Irak ve Ürdün'e olan gece uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, İsrail ve İran arasındaki mevcut gerginlik sebebiyle, bu akşam gerçekleştirilmesi öngörülen İran uçuşlarını bir sonraki güne ertelediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İran'ın çeşitli kentlerine planlanan uçuşlar, yarının erken saatlerinde başlatılacak.

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PEGASUS'DAN DA GÜNDÜZ UÇMA KARARI

Pegasus Havayolları, bölgedeki artan gerilimler nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e olan uçuşlarında önemli değişiklikler açıkladı. Şirket, yolcuların güvenliğini temin etmek amacıyla, bu ülkelere yapılacak gece uçuşlarını gündüz saatlerine almayı planladığını duyurdu.

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