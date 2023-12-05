THY yetiştirmek üzere pilot adayı arıyor

Türk Hava Yolları, II. Pilot Aday Adayı için yetiştirilmek üzere yeni ilan yayınladığını duyurdu.

THY’nin internet sitesinin kariyer bölümünde yayınlanan ilan ve aranan şartlar ise şöyle sıralandı:

İlk olarak “T.C. vatandaşı olmak” zorunluluğu sunan THY uçuşlarda sorun olmaması adına adaylardan mavi kart sahibi olma koşulu istedi.

En az lisans derecesi mezunu olma şartı sunan THY, yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesini istedi.

Yaş sınırı sunan THY, 1993 ve 2002 arası doğanları kabul edeceğini bildirdi.

Boy uzunluğunun 160cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygunluk şartı sundu. Erkeklerin askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmesini istedi.

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan kişileri alacağını açıklayan THY, daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamasını istedi ve kişilerin daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmasını istedi.

YABANCI DİL ŞARTI İSTEDİ

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek gerektiği belirtilirken dil şartındaki sınır şöyle açıklandı.

TOEFL (IBT): 60 (speaking : min.18)

IELTS (Akademik veya Genel): 6 (speaking : min.6)

PTE (Akademik): 46 (speaking : min.46)

SAĞLIK KOŞULLARINI SUNMAYAN ADAYLAR ALINMAYACAK

Seçme süreçlerinde başarılı olan adayların, işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekiyor. Adayların beyan etmediği hastalık tanısı tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamayacağının altı çizildi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

E-devlet üzerinden Adli Sicil Arşiv Kaydı belgesi alınırken kurum türü alanı “Resmi” olarak, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekiyor.

Dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecek. Dil belgesi bulunmayan adaylar Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecek. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecek.