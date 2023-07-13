THY'de Menzil'e özel ek sefer mesaisi

Menzil cemaatinin "şeyh"i Abdülbaki Erol, yaşamını yitirdi. Cemaat üyeleri tarafından ‘Gavs’ diye tanımlanan Elhüseyni’nin cenazesinin cuma günü tarikatın merkezi olan Adıyaman’ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi. THY ise cenaze için Adıyaman'a ek sefer düzenledi.

THY SEFERBER OLDU

74 yaşında hayatını kaybeden Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol'un cenaze töreni için Türk Hava Yolları adeta seferber oldu.

Gerici açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Erdem Özveren'in paylaşımına göre, THY şeyhin cenazesi için Adıyaman'a 15 dakikada bir ek uçuş konuldu. Özveren paylaşımında, "Büyük Alim Gâvs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hz'nin Cenazesi için Adıyaman'a Gitmek isteyen Vatandaşlar için 15'er Dakika Arayla Ek Uçuşlar Koyması Takdir Edildi" ifadelerini kullandı.



THY'YE TEŞEKKÜR

TRT ekranlarında ramazan programlarını sunan Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Serdar Tuncer ise söz konusu ek seferler için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye teşekkür etti.

Konuyla ilgili THY'den resmi bir açıklama yapılmazken, kurumun internet sitesinde Adıyaman'a yapılacak uçuşların sıklaştırıldığı görüldü.