THY’den 20 milyar dolarlık anlaşma

Kaynak: Haber Merkezi
THY’den 20 milyar dolarlık anlaşma
Programa, Airbus ve Rolls-Royce'un üst düzey yöneticilerinin yanı sıra T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gibi birçok önemli isim katılım sağladı.

Düzenlenen etkinlikte, Airbus, Türk Hava Yolları ve Türkiye'deki havacılık şirketlerince önümüzdeki 15 sene içinde ekonomik değer sağlayacak Stratejik Türkiye İlerleme Programı’nın (Strategic Türkiye Enhanced Programme - STEP) lansmanı da düzenlendi. Yapılan bu program kapsamında, Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli stratejik büyüme planı çerçevesinde Türk havacılık ve uzay endüstrisini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Yapılan ortaklık kapsamında Rolls-Royce Türkiye'de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanması maksadıyla araştırmalara başlayacak. Bu araştırmalar neticesinde, potansiyel bir Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) operasyonunun kurulması gibi Türkiye'de daha fazla tedarik zinciri çözümü bünyesine dahil edecek.

Türkiye, 20 seneden fazladır Airbus tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası ve bugün A220'den A350'ye kadar her Airbus ticari uçağında Türkiye'den tedarik edilen parçalar yer alıyor.

Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3.500 Türk havacılığına ait işin, Airbus tarafından desteklendiği aktarılırken, Airbus'ın 2023’ün sonunda Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım tutarının 4 milyar doları aştığı açıklandı.

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