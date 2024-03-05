THY'den 332 kişilik kara liste. Uçağa alınmayacaklar

Kaynak: AirportHaber
THY'den 332 kişilik kara liste. Uçağa alınmayacaklar
Türk Hava Yolları'nın kurallarına aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldığı duyuruldu

Türk Hava Yolları'ndan kara liste açıklaması. THY'nin kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldığı duyuruldu.

Türk Hava Yolları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, duyuruyu sosyal medya paylaşımıyla yaptı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım" paylaşımında bulundu.

İlgili Haberler
Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon
Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon
Son Haberler
Zengin olmanın sırrını açıkladı: 'Çalışmana hiç gerek yok. İşe bile gitmeyeceksin' Video
Zengin olmanın sırrını açıkladı: 'Çalışmana hiç gerek yok. İşe bile gitmeyeceksin'
Flaş… Flaş… Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması Ekonomi
Flaş… Flaş… Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş Gündem
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş
Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı Gündem
Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir?
İstanbul'da cadde ortasında bornozla dans eden kadın tepki topladı Video
İstanbul'da cadde ortasında bornozla dans eden kadın tepki topladı
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor Spor
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor