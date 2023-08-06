THY'den 35 atama birden. Atamalar dış müdürlüklere

Türk Hava Yolları icra komitesinin alınan kararlar doğrultusunda, şirket içerisinde 35 tane atama gerçekleşti. Atamaların çoğunu THY yurt dışı müdürleri oluşturuyor. Türk Hava Yolları (THY), İcra Komitesinin aldığı organizasyonel değişiklik ve atama kararlarını şu şekilde açıkladı: İcra Komitesinin aldığı organizasyonel değişiklik ve atama kararlarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Satış Başkanlığı (Yurt içi) bünyesinde Trabzon Satış Müdürlüğü’ne bağlı Satış Trafik Şefliği (Ordu-Giresun)’nin Ordu-Giresun Satış Müdürlüğü’ne tadil edilmesine karar verildi.
ATAMALAR ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ:
Salih DÖĞENCİ – Cidde Müdürü İbrahim SEDQI – Dammam Müdürü Bilal ÇELİK – Medine Müdürü Muhammed Hamza ARSLAN – Kahire Müdürü Mustafa Kemal KIZILAY – Kuala Lumpur Müdürü Orhan GÜVEN – Miami Müdürü Ömer Kerem BEKTEŞ – Sao Paulo Müdürü Celal BAYKAL – Jakarta Müdürü Mehmet Faruk GURULKAN – Londra Müdürü Fatih EROĞLU – Seul Müdürü Numan ÇİZMECİOĞLU – Şikago Müdürü Ersen ENGİN – Madrid Müdürü Yavuz AKKAYNAK – Tel Aviv Müdürü Gökhan ÇETİN – Atina Müdürü Hüseyin YÜKSEK – Prag Müdürü Ali BULUT – Addis Ababa Müdürü Tolgahan AKBAŞ – Marakeş Müdürü Halit ANLATAN – Erbil Müdürü Yasin KAPANCI – Tallinn Müdürü Salih Ahzem TOPAL – Bologna Müdürü Erkan İNCE – Havana Müdürü Emrah KARACA – Ho Chi Minh Müdürü Ömer Faruk ALİER – Dakka Müdürü Selim KAHRIMAN – Pekin Müdürü Hüseyin GÜZEL – Taşkent Müdürü Zekeriya KURUÇAM – Berlin Müdürü Mehmet Ali SOYLET – Hamburg Müdürü Sn. Resul ÇAKMAK – Karakas Müdürü Cabir KARANFİL – Luanda Müdürü Sn. Raif ASANA – Cotonou Müdürü Sn. Ali Artun TELLİ – Kinşasa Müdürü Yusuf Gürdal YILMAZ – Ordu-Giresun Satış Müdürü Gökhan EMİR – Dalaman Satış Müdürü Mehmet Ertuğrul AKTAN – Özel Yolcu Segmenti Müdürü Hilmi Hakan KAHRAMAN – Kurumsal Satış Müdürü