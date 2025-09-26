THY'den Boeing siparişi! Resmi açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY), Boeing alımına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verildiği belirtildi.

Satın alım Erdoğan-Trump zirvesi sonrası gerçekleşti.

Açıklamada, söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

150 ADET SİPARİŞ DE YOLDA

Öte yanda açıklamada şöyle devam edildi:

"İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir.

İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın %6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."

