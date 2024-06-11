THY'den ek sefer kararı. Tatile çıkacaklar dikkat

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak seyahatlerinde artan bir yoğunluk gözleniyor. Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için alınan ek sefer kararına ilişkin duyuru yaptı. THY'den yapılan duyuruda mevcut uçuşların yanı sıra 90 ek seferin daha düzenleneceği bilgisi verildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, bayram tatili süresince 13-23 Haziran tarihleri arasında, bunların 18'i AJet tarafından gerçekleştirilecek olmak üzere toplamda 90 ek sefer düzenleyecek.

Havayolu şirketi, yolcu talepleri ve istasyonlardan gelen talepler doğrultusunda ek seferlerde güncellemeler yapabileceğini belirtti.