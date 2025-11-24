Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Türkiye çıkışlı Güney Avrupa uçuşlarında sınırlı sayıdaki koltuk için özel bir kampanya başlattı. 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında bilet alan misafirler, 12 Ocak - 18 Mart 2026 tarihleri arasında Atina ve Selanik’e 129 USD, Torino, Bari, Napoli ve Katanya’ya 189 USD, Roma, Milano, Venedik, Bolonya, Malta, Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse ve Bordeaux’ya 199 USD, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 209 USD, Paris, Lizbon ve Porto’ya ise 219 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilecek.