THY'den iş ilanı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2003 ve 1 Ocak 1994 tarihleri arasında doğan tüm lisans mezunu kişiler, bölüm fark etmeksizin THY ailesine katılım başvurusu yapabilme hakkı olacak.

İSTİHDAM SÜRECİNDE BAŞARILI SAYILAN ADAYLAR, 2 YIL EĞİTİM ALACAK.

Adaylar eğitim sırasında, 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet imkanlarından faydalanabilecek.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, istihdam üretme süreçlerinin devam ettiğini paylaştı.

Bolat, 2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik aile ile iştiraklerle yapacakları işe alımlarla 85 bine artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İşe başvurular, THY'nin "kariyer.thy.com" web sitesinden sağlanabilecek.