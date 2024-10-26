THY'den kredi notu açıklaması

Türk Hava Yolları'nda Kamu Aydınlatma Platformu KAP'a kredi notu açıklaması.

Türk Hava Yolları (THY), kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından kredi notunun yükseltildiğini duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları’nın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, BB / Negatif Görünüm’den BBB+ / Stabil Görünüm’e yükseltildiğini belirtildi.

Açıklamaya göre, JCR Avrasya'nın THY'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Notunu AAA (tr) / Stabil Görünüm olarak teyit etti. Kısa Vadeli Ulusal Kurum Notunun ise J1+ (tr) / Stabil Görünüm olarak onayladığı belirtildi. Yapılan bu değerlendirmeyle THY, en yüksek yatırım yapılabilir düzeye ulaştı.

Türk Hava Yolları’nın kredi notundaki bu yükselme, şirketin finansal sağlamlığını ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini destekler nitelikte olup, uluslararası yatırımcılar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.