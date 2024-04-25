THY'den uçak kiralama hamlesi. Filoya 7 uçak daha katılacak

Türk Hava Yolları (THY), İrlanda merkezli kiralama şirketi CDB Aviation ile anlaşma yaptı. 7 Uçak kiralanması için el sıkışıldı.

Kiralanan uçakların 6 adedi Boeing 737-8 MAX ve 1 adet Airbus A330-300 olduğu öğrenildi.

İrlandalı şirketle yapılan anlaşmaya göre Airbus A330-300 Mayıs ayında, Boeing 737 MAX'ler ise 2025 ve 2026 yılları arasında THY'ye teslim edilecek.

THY'nin kiraladığı Boeing 737-8 MAX'ların Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 iştirakı olan AJet Havayollarında görev yapması planlanıyor.

Uçakların kiralandığı CDB Havacılık İcra Kurulu Başkanı Jie Chen yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları'yla güçlü ve uzun vadeli bir ortaklıklarının bulunduğunu belirttti.

Türk Hava Yolları Yatırım ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdürü Levent Konukcu ise 130 ülkeye uçtuklarını belirterek, dünyanın en çok ülkesine uçan bir hava yolu şirketini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.