THY’den uçuşlardaki gecikmelerle ilgili açıklama

THY’den uçuşlarda yaşanan gecikmeler üzerine açıklama geldi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından uçuşlardaki gecikmelerle ilgili vatandaşları bilgilendiren bir mesaj paylaştı.

AVRUPA HAVA SAHASINDAKİ YOĞUNLUK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bayram tatili yoğunluğu sebebiyle ek seferler düzenlediklerini belirten Üstün, uçuşları zamanında kaldırmak için yoğun çaba sarf etmelerine rağmen mevcut meteorolojik etkiler ve Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Üstün, yoğunluk nedeniyle kalkışlara slot uygulanması nedeniyle bu gecikmelerin yaşandığını belirtirken süreci minimize etmek için yetkili ekiplerin bilfiil çalıştığını açıkladı.

“YOLCULARA VAKİTLİ ŞEKİLDE BİLGİ VERİLİYOR”

Uçuşların güncel durumuyla ilgili yolculara vakitli şekilde ulaşıldığını söyleyen Üstün, yoğun Bayram trafiğinde THY kalitesinden ödün vermeden uçuşları icra etme gayretinde olduklarını belirterek yolcuların Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz dedi.