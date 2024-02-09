THY'nin kredi notu açıklandı

Fitch'ten THY'ye kredi notu...Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk Hava Yolları'nın (THY) kredi notunu açıkladı. THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan duyuruda, Fitch'in şirketin kredi notunu "B+" seviyesinde ve not görünümünü "Durağan" olarak onayladığını bildirdi.

Fitch'in yaptığı kredi değerlendirmesinde ayrıca, THY'nin 2015 yılında ihraç ettiği ve dikkate değer bir finansal araç olan USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunun da"BB-" olarak teyit edildiği açıklandı.

THY'den konuyla ilgili KAP'a yapılan bildirimde, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 08.02.2024 tarihinde şirketimizin kredi notunu "B+" seviyesinde ve not görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir" denildi.