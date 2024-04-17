THY'nin New York uçağında rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları’nın TC-JJS kuyruk numaralı Boeing 777 tipi uçağı, İstanbul-New York seferini yaparken, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine kokpit ekibi uçağı İzlanda'nın Rejkjavik havalimanına yönlendirdi. HavaSosyalmedya'nın iddiasına göre yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzlanda üzerinde yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. O açıklamada yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Yolcunun, havalimanına uçağın inmesinin ardından mı yaşamını yitirdiği belitilmedi.

HavaSosyalmedya'dan yapılan paylaşım şöyle: