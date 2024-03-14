THY'nin yarınki bazı seferleri iptal edildi

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" numaralı seferlerinin yapılamayacağı aktarıldı.

Almanya’nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), geçtiğimiz günlerde Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının, şirketi daha iyi ücrete zorlamak için 2 günlük yeniden uyarı grevine gideceğini paylaşılmıştı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise, 12 ve 13 Mart'ta kabin personelinin grevi sebebiyle 1000 planlanan uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini aktarmıştı. Lufthansa tarafından açıklamada, kabin personelinin 2 günlük grevinden dolayı 12 Mart'ta Frankfurt havalimanında 600, 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği bildirildi.