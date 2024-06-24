THY'ye Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi.

Açıklama Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden geldi. Londra'da düzenlenen Dünya Havayolları Ödülleri töreninde dokuzuncu kez Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi. Türk Hava Yolları bunun yanında "Dünyanın en iyi business class ikram servisi" ve "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" ödüllerine de layık görüldü.

Törende THY adına ödülü Genel Müdür Bilal Ekşi aldı.Açıklamada ödüllere ilişkin görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Ekşi, Skytrax'ten bu prestijli ödülleri almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk Hava Yolları ekibinin sıkı çalışması sonucu hem Avrupa'nın hem de Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildiklerini belirten Ekşi "DNA'mızdaki Türk misafirperverliğiyle, yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi sunmaya kararlıyız ve hizmetlerimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rekabetçi bir bölgede dokuzuncu kez aynı başarıyı yakalayan Türk Hava Yolları kutlayan Skytrax CEO'su Edward Plaisted bu başarıdan büyük gurur duyulması gerektiğini söyledi.