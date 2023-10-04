Ticaret Bakanı açıkladı. Dış ticaret açığı 5 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatının eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bolat açıklamasında dış ticaret açığının 5 milyar dolara düştüğünü belirtti.