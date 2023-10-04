Ticaret Bakanı açıkladı. Dış ticaret açığı 5 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatının eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bolat açıklamasında dış ticaret açığının 5 milyar dolara düştüğünü belirtti.

KAYNAK: AA
Ticaret Bakanı açıkladı. Dış ticaret açığı 5 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatı yapıldığını söyledi. Bakana göre ithalat yüzde 14,1 azaldı, dış ticaret açığı 5 Milyar dolar...

bakan-tcira.jpg

İlgili Haberler
Akaryakıta indirimin geleceği gün belli oldu. Fiyatı böyle olacak
Dolar güne yeni rekorla başladı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Dehşeti yaşadılar. Evin kapısı açılır açılmaz patladı Gündem
Dehşeti yaşadılar. Evin kapısı açılır açılmaz patladı
Ünlü oyuncu 5 saatte tanınmaz hale geldi. Görenler ne diyeceklerini şaşırdı Magazin
Ünlü oyuncu 5 saatte tanınmaz hale geldi. Görenler ne diyeceklerini şaşırdı
Tayvan çevresinde 29 Çin hava aracı ve 5 gemi tespit edildi Dünya
Tayvan çevresinde 29 Çin hava aracı ve 5 gemi tespit edildi
Louis van Gaal 19 yıl sonra eski takımına geri döndü Spor
Louis van Gaal 19 yıl sonra eski takımına geri döndü
Seyhan'da sular çekildi dev kent aniden ortaya çıktı. Jandarma ablukaya aldı Yaşam
Seyhan'da sular çekildi dev kent aniden ortaya çıktı. Jandarma ablukaya aldı
Özge Özacar hayalini açıkladı Magazin
Özge Özacar hayalini açıkladı
Dünya Sacha Boey'in Manchester United maçında yaptığı hareketi konuşuyor Spor
Dünya Sacha Boey'in Manchester United maçında yaptığı hareketi konuşuyor