Ticaret Bakanı açıkladı. Dış ticaret açığı 5 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatı yapıldığını söyledi. Bakana göre ithalat yüzde 14,1 azaldı, dış ticaret açığı 5 Milyar dolar...
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatının eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bolat açıklamasında dış ticaret açığının 5 milyar dolara düştüğünü belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatı yapıldığını söyledi. Bakana göre ithalat yüzde 14,1 azaldı, dış ticaret açığı 5 Milyar dolar...