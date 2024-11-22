Ticaret Bakanı Bolat, TEF Başkanı Şener ve Milli Boksör Yıldırım’ı kabul etti

Ticaret Bakanlığı’nın İstanbul ofisinde gerçekleşen ziyarette Bakan Bolat, bir süre önce vefat eden esnaf camiasının sevilen ismi, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener için Mert Şener'e taziye dileklerini iletti.

Ekonomiden ticarete ve spora birçok konunun konuşulduğu ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEF Genel Başkanı Şener, "Avni Yıldırım kardeşimi dünya şampiyonasına hazırlıyoruz. Onun çok daha yukarılarda olması gerekiyor. Potansiyeli çok yüksek. Yeni müsabakalara hazırlanırken kendisi ile birlikte Sayın Bakanımızı ziyaret edip duasını aldık. Kendilerine nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk boksunun zirvesindeki isimlerinden Avni Yıldırım ise hiçbir zaman kendisini sevenlerin ve destekleyenlerin boynunu bükmeyeceğini ve tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Ülkeme altın madalyayı getireceğim" dedi.

Avni Yıldırım, ziyaret sonunda, geçtiğimiz haftalarda Dubai'de gerçekleşen ve Rus rakibi Sergey Gorokhov'u nakavtla mağlup ettiği maçta giydiği eldivenleri TEF Genel Başkanı ile birlikte Bakan Bolat'a hediye etti. Bakan Bolat, Mert Şener ve Avni Yıldırım’a başarı dileğinde bulundu.