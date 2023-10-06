Ticaret Bakanı tarih verdi: Sıfır araçlara yüzde 20 indirim geliyor

Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ve federasyon temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti.

Bakanlık olarak, özellikle otomotiv piyasasında birçok düzenleme yaptıklarını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeler neticesinde hem ikinci el hem de sıfır araba satışlarında çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var.

Çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi.

Bayiler de kampanyalara başladı. Yılsonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız

Sıfır araçlarda yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık.

Bu, piyasaların düzelmesi ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetin artmasıyla fiyat düşüşleri beraberinde gelecek."