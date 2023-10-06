Ticaret Bakanı tarih verdi: Sıfır araçlara yüzde 20 indirim geliyor

Ticaret bakanı Ömer Bolat, sıfır otomobillerde yılsonuna kadar yüzde 15-20 arasında indirim kampanyaları görülmeye başlanacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ticaret Bakanı tarih verdi: Sıfır araçlara yüzde 20 indirim geliyor

Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ve federasyon temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti.

Bakanlık olarak, özellikle otomotiv piyasasında birçok düzenleme yaptıklarını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeler neticesinde hem ikinci el hem de sıfır araba satışlarında çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var.

Çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi.

Bayiler de kampanyalara başladı. Yılsonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız

Sıfır araçlarda yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık.

Bu, piyasaların düzelmesi ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetin artmasıyla fiyat düşüşleri beraberinde gelecek."

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Son Haberler
Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü Dünya
Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü
Dev otomotiv şirketi halka arz oluyor: Yatırımcılar borsada bayram edecek Ekonomi
Dev otomotiv şirketi halka arz oluyor: Yatırımcılar borsada bayram edecek
Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı
Sıcak para arayışındaki Türkiye Taliban ile ticaret yapacak. Meclis’te onaylandı Siyaset
Sıcak para arayışındaki Türkiye Taliban ile ticaret yapacak. Meclis’te onaylandı
Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama Spor
Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama