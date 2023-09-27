Ticaret Bakanından ikinci el otomobilde fiyat açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası (ATO) 29'uncu dönem Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran ve meclis üyeleri de yer aldı.

Bakan Bolat, 2’nci el otomotiv piyasasına ilişkin, "İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor.

Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık.

Otomotiv piyasasında 2’nci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var. 1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. 1'inci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz.

Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.