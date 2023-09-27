Ticaret Bakanından ikinci el otomobilde fiyat açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasında 2. El fiyatlarında yüzde 10-15 oranında bir düşüş yaşandığını açıkladı.

KAYNAK: DHA
Ticaret Bakanından ikinci el otomobilde fiyat açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası (ATO) 29'uncu dönem Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran ve meclis üyeleri de yer aldı.

Bakan Bolat, 2’nci el otomotiv piyasasına ilişkin, "İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor.

Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık.

Otomotiv piyasasında 2’nci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var. 1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. 1'inci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz.

Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Siyaset
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı