Ticaret Bakanlığı 714 kooperatife 97 milyon lira hibe sağlandı

Ticaret Bakanlığı'ndan hibe

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeniyle açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beş yılda 714 kooperatif için 97 milyon lira hibe sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'de 35 bin aktif kooperatif bulunduğunu söyleyen Bolat, Türkiye'de kurulan kadın kooperatifi sayısının 1138 olduğuna işaret ederek, Bakanlığının görev alanında 40 türün üzerinde kooperatif bulunduğunu aktardı.

KOOPERATİFLERİN ÇOĞU GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYE GÖSTERİYOR

Üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi için 2020 yılında kurulanKOOP-DES hakkında konuşan programın 2020-2023 döneminde kadın kooperatifleri özelinde sürdürüldüğüne dikkati çekti.

Bolat, KOOP-DES'in kurulduğu 2020 yılında 41 ilde 139 kooperatifin 141 projesine 14,3 milyon lira hibe sağlandığını kaydetti.

Projeler hakkında bilgi veren Bolat sözlerini şöyle sürdürdü

"Programla 2021'de 59 ilde 145 kooperatifin 157 projesi için 14,3 milyon lira, 2022'de 64 ilde 190 kooperatifin 205 projesi için 20,4 milyon lira hibe sağlandı. Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon 585 bin lira destek sağlanmasına yönelik karar alındı. Ödeme talepleri doğrultusunda süreç devam ediyor. Böylelikle 2020-2024 döneminde 714 kooperatifin 757 projesi için 96 milyon 966 bin lira hibe sağlandı."

"ÖNCELİK KADIN VE ENGELLİLERİN OLUŞTURDUĞU KOOPERATİFLERİN"

Bakan Bolat, geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde sürdürülen KOOP-DES'in, bu yıl itibarıyla kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm kooperatifler ve üst kuruluşlarının başvurularına açıldığını söyledi.

Ortaklarının çoğunluğunu kadınların, gençlerin ve engellilerin oluşturduğu kooperatiflerden yenilikçilik alanında faaliyet gösterenlerin başvurularının öncelikli desteklendiğine işaret eden Bolat, program ile destek alan kooperatiflerin çoğunluğunun gıda, tekstil, tarım, eğitim, sanat, kafeterya işletmeciliği ile aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi sektörlerinde faaliyet gösterdiğini anlattı.