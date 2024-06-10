Ticaret Bakanlığı bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

Kurban Bayramı yaklaştı, Ticaret Bakanlığı ekipleri de marketlerde fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

Ekiplerin hedefinde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketleri vardı. Ürünlerin etiketleriyle kasa fiyatları arasında fark olup, olmadığı da mercek altına alındı. Etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına denetlendi. Meyve ve sebze reyonlarında da ürünlerin menşe ve geliş fiyatları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

Açıklama yapan Ankara Ticaret Müdür vekili Elif Tan, Kurban Bayramı öncesi denetimleri yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Denetimlerle ilgili bilgiler veren Elif Tan şunları söyledi:

"Fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak ürünün etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Etikette malın ayırt edici özelliklerinden, üretildiği yer, satış ve birim fiyatı gibi önemli hususları inceliyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığının da kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda ise her bir uygunsuzluk için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguluyoruz. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz."