Ticaret Bakanlığı ekiplerinden kafe restoranlara 'servis ücreti' denetimi

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden kafe restoranlara 'servis ücreti' denetimi
Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kafe ve restoranlarda tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında "servis" veya başka herhangi bir ad altında ücret alınıp alınmadığını denetledi.

Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda servis ücreti konusuna el attı. Ekipler, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin mekanların giriş kapılarına tüketicilerini görebileceği yerlere konulup, konulmadığını denetledi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerini dolaştı, denetimler yaptı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe sene başından bu yana denetlenen mekanlarda 3 bin 819 aykırılık tespit edildiğini ve 8 milyon 297 bin liralık ceza kesildiğini açıkladı.

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SERVİS ÜCRETİ DENETİMİ

Lokanta, restoran ve kafelerde hizmet sunulan masalarda fiyat listesi bulunması gerektiğini belirten İsmail Menteşe, "servis ücreti" adı altında herhangi bir ücretin talep edilip edilmediğini de incelediklerini ifade etti.

Denetimlerde, menü fiyatlarıyla kasa fiyatlarının uyumunun da kontrol edildiğine dikkat çeken Menteşe, "Burada asıl olan şey, mutlaka sunulan hizmetlerin listelerinin kapıya asılması ve içeride menü sunulduğunda menüyle dışarıdaki listenin aynı olması." dedi.

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AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİ CEZALAR KESİLDİ

Yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde aykırılık başına 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan da fiyat ve tarife listesinin kafe ve restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların önünde bulunmasıyla ilgili daha önce de denetim yaptıklarını söyledi.Tan, "Ayrıca lokanta ve restoranda servis ücreti alınıyorsa, bu ücretin fiyat ve tarife listesinde veya menüde gösterilip gösterilmediğini kontrol ettik." diye konuştu.

İzmir Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen de restoran ve kafelerde fiyat menülerinin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığı ve servis ücreti talep edilip edilmediği hususlarının denetlendiğini belirtti.

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