Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığını tespit ettiği üreticilerin ifşa listesini güncellenmeye devam ediyor. Bakanlık, bir sweatshirt ve bir plastik masanın sağlık açısından risk taşıdığını açıklayarak vatandaşları uyardı.

O ÜRÜNLER TOPLATILACAK

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son açıklamada, piyasada satılan iki ürünün risk taşıdığı ortaya çıktı. Bakanlık, güvenlik testlerinden geçemeyen bu ürünlerin toplatılmasına karar verdi. GÜBİS’te yayımlanan bilgilere göre, bir sweatshirt ile bir plastik masa, kullanıcı sağlığı açısından risk teşkil ettiği gerekçesiyle yasaklandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Ticaret Bakanlığı, bu ürünlerin tüketici güvenliği standartlarını karşılamadığını belirterek evlerde kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Yetkililer, vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olmaları ve bu ürünleri iade etmeleri konusunda uyardı.