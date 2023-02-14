Bakanlık konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay süreyle yasakladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandığı ifade edildi.