14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı

Bakanlık konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı

Ticaret Bakanlığı konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:31
Takip Et

Ticaret Bakanlığı konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı

Bakanlık konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı
+
Aa
-

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay süreyle yasakladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
3
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
4
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
5
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
6
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
7
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi
﻿Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi
﻿Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi
﻿Rusya 30 yıl aradan sonra Baltık Denizi'ne giriyor
﻿Rusya 30 yıl aradan sonra Baltık Denizi'ne giriyor
﻿Rusya 30 yıl aradan sonra Baltık Denizi'ne giriyor
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Deprem bölgesine odun yardımı
﻿Deprem bölgesine odun yardımı
﻿Deprem bölgesine odun yardımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.