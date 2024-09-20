Ticaret Bakanlığı konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira cezayı patlattı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen emlak şirketine 100 bin lira ceza kesildiğini duyurdu.

Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisinin faiz oranlarında düşüş yapacağı haberlerinin ardından 7 Milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiğine dair sosyal medya paylaşımlarının İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından icelemeye alındığını belirtti.

Adana'da faaliyet gösteren emlak şirketinin tespit edildiğini kaydeden Gürcan, 100 bin lira idari para cezası kesildiğin kaydetti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine ev fiyatını 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükselten emlakçıya 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.”