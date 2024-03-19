Ticaret Bakanlığı ünlü firmayı men etti

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı ünlü firmayı men etti
Ticaret Bakanlığı, Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firmasının ithalatının 2 yıl süreyle durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe kondu.

Bu tebliğe göre, “Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği” hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firması, bakanlık tarafından 2 yıl boyunca ithalattan men edildi.

Oyuncak firmasının karardan evvel açılan akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç veya bedeli transfer edilmiş belge mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri kapsam dışında tutuldu.

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