Ticaret Bakanlığı'nda güneş panelinde damping önlemi

Ticaret Bakanlığı,güneş paneli ithalatında damping önlemine gitti. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş güneş paneli (fotovoltaik hücreler) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Bundan önce de Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da dampin önlemi uygulanıyordu. Bakanlığın tebliği, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.