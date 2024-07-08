Ticaret Bakanlığı’ndan Afgan çoban açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı’ndan Afgan çoban açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Afganların gitmesi durumunda Türkiye'de hayvancılığın biteceğini söyleyen Bakan Bolat'ın açıklamalarının çarpıtıldığını söyledi.

Bakanlıktan Afgan çoban açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat’ın Türkiye’deki 25 bin Afgan’ın gitmesi durumunda hayvancılığın biteceğini söylediği açıklaması bir anda gündemin üst sıralarına geldi.

Bolat yaptığı açıklamada “Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz” ifadelerini kullanmıştı.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanlığı, Bolat’ın açıklamalarının sosyal medyada gündem olması sonrası, söz konusu sözlerin çarpıtıldığını söyledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bolat’ın piyasa mekanizması ile ilgili sosyolojik bir tespit yaptığı belirtilirken, sözlerin cımbızlanarak bağlamından koparıldığı vurgulandı.

Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:

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