Ticaret Bakanlığı'ndan anonim ve limited şirket açıklaması

Ticaret Bakanlığı, yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen en az sermaye tutarlarının artırılmasına dair düzenlemenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını açıklandı.

KAYNAK: AA
Ticaret Bakanlığı'ndan anonim ve limited şirket açıklaması

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının 250 bin liraya, limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının ise 50 bin liraya yükseltildiği belirtildi.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesinin 500 bin liradan az olamayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacaktır. Sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketlerimiz bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunmaktadır."

İlgili Haberler
Böyle havada sipariş veren vicdansız. Bir de kuryeye 'Nerede kaldı siparişim' dedi
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Gece yarısı çıkan apartman yangınında 3 kişi dumandan etkilendi Gündem
Gece yarısı çıkan apartman yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Kastamonu’da karaya oturan geminin mürettebatı kurtarıldı Gündem
Kastamonu’da karaya oturan geminin mürettebatı kurtarıldı
Ali Sabancı yüzündeki yara iziyle ortaya çıktı. Yan locadan çekildi Magazin
Ali Sabancı yüzündeki yara iziyle ortaya çıktı. Yan locadan çekildi
Sosyal fobinin büyük zararları ortaya çıktı Sağlık
Sosyal fobinin büyük zararları ortaya çıktı
Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir?
Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü Yaşam
Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü
İYİ Parti'yi karıştıran isim CHP'den kim çıktı Gündem
İYİ Parti'yi karıştıran isim CHP'den kim çıktı