Ticaret Bakanlığı'ndan denetim açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'ın, bakanlıkça yapılan fahiş fiyat denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Bakan Bolat, kırmızı et dahil kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında fahiş artışlarına karşı her türlü girişimin yakından takip edildiğini söyledi.

Ticaret Bakanı bu kapsamda 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri tarafından işletmelerin günlük olarak denetlendiğini ifade eden Bolat, pandeminin başlangıcından 26 Nisan 2024 tarihine kadar yaklaşık 80 bin işletme ve 500 bin ürün denetlendiğini kaydetti,

Ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklılığın önlenmesi, satışa sunulan bütün ürünlerde fiyat etiketi bulundurulması ve indirimli satışlara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri ve belediyeler tarafından 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında her türlü perakende ürün satışı yapılan iş yerleri ile özellikle restoran, lokanta ve kafeler dahil olmak üzere 47 bin 563 adet iş yeri denetlenmiş, mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 10 bin 267 iş yerinde toplamda 27 milyon 433 bin 615 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Ticaret Bakanı Bolat, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na da 2023 yılı itibarıyla 385 bin 682 başvuru geldiğini bildirdi.