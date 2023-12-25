Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçü cezası: 24,3 Milyon TL

Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçü cezası: 24,3 Milyon TL
Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara ceza yağdırdı. 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 309 işletmeye ceza kesti. Nedeni ise haksız fiyat ve stokçuluk.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarifelere aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere ceza yağdı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu cezalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Stokçulukla ilgili olarak ise Haksız Fiyat değerlendirme Kurulu, fahiş ekmek satışıyle birlikte kesilen ceza toplam 309 işletmeye toplamda 24 Milyon 345 bin lira ceza kesilmiş oldu.

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