Ticaret Bakanlığı'ndan hileli ilanlara dair ilk hamle

Ticaret Bakanlığından ikinci el otomobillere yönelik ilan kısıtlaması kapsamında aldatıcı ilanlara ilişkin basın açıklaması geldi. Bazı galeri ve vatandaşların, ilan sitelerinde fiyatlardan sıfır atarak ikinci el araçlarını satması gündem olmuştu.

Ticaret Bakanlığı'ndan hileli ilanlara dair ilk hamle

(AA) Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici tarafından tavsiye edilen liste fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini hatırlatarak, düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan nitelikteki ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

Bu düzenlemeye aykırı her bir ilanın, Bakanlıkça ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceği ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

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İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiğinin tespit edildiği belirtilirken, ayrıca bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberlerin Bakanlığa ulaştığına dikkati çekildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da kısıtlama kapsamında değerlendirilecek ve ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir."

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında ikinci el aracını sıfır liste fiyatının üzerinde satmak isteyen araç sahipleri, ilanlarından 3 sıfırı silmişti.

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E-ticaret siteleri incelendiğinde 2020 model Mercedes marka bir aracın, ilana 1920 lira olarak konulduğu görülmüştü.

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